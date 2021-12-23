Gelinim Mutfakta 23 Aralık Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 23 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 23 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

23 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

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Miyase: 23

Pınar: 16

Yeşim: 14

Damla: 8