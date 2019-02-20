23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

17 Ocak 2019 günü (POMEM) mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri açıklanmıştı. Adaylar sınavlarını tamamladı. Yaklaşık bir ayın ardından adaylar şimdi, sonuçlara kilitlenmiş vaziyette... Israrla sorulan soru ise "23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akedemisi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki süreçte mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri 13 Haziran'da belli olmuş, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. İki tarih aralığını hesapladığımızda 53 günlük bir süreç söz konusu... 23 dönem POMEM mülakat sonuçlarının 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI HESAPLAMA

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.