23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Polis memuru adayları ocak ayında sözlü sınava girdiler. On binlerce kişi sözlü sınavda ter dökerken artık sonuçlar için Polis Akademisi'nden net bir açıklama bekliyorlar. Herhangi bir duyurunun gelmemesi ise adayları "23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yöneltiyor. Peki bir önceki süreçte neler yaşandı?

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki süreçte mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri 13 Haziran'da belli olmuş, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. İki tarih aralığını hesapladığımızda 53 günlük bir süreç söz konusu...

Bu süre baz alındığında 23 dönem POMEM mülakat sonuçlarının 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.