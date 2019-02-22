23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakata giren polis memuru adayları günlerdir bu soruya cevap arıyor. Mülakatın üzerinden 1 ay geçti ve sabırsızlıkla sonuçlar bekleniyor. İşte süreç hakkındaki detaylar...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki süreçte mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri 13 Haziran'da belli olmuş, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. İki tarih aralığını hesapladığımızda 53 günlük bir süreç söz konusu... 23 dönem POMEM mülakat sonuçlarının 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.