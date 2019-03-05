23. dönem POMEM sözlü sınavının bitişiyle birlikte tüm süreç de sona ermiş oldu. Şimdi on binlerce polis memuru adayları mülakat sonuçlarına kilitlenmiş durumdalar. Her bir adayın aklındaki soru "23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte geçmiş dönemde konuyla ilgili yaşanan süreç hakkındaki bilgiler...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Bir önceki süreçte mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ile tarihleri 13 Haziran'da belli olmuş, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. İki tarih aralığını hesapladığımızda 53 günlük bir süreç söz konusu...

Bu süre baz alındığında 23 dönem POMEM mülakat sonuçlarının 11 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.