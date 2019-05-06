23 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı
Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe çıkışında yaptıkları kontrollerde, M.B'nin kullandığı aracı durdurdu.
ARAÇTAN 23 KİŞİ ÇIKTI
Araçta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Pakistan ve Irak uyruklu 23 kişi olduğu belirlendi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları belirlenen yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.