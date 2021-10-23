Hem yatırımcıların hem de kullanıcıların gözü güncel altın fiyatlarında. Ekim ayının başından bu yana yukarı yönlü hareketine devam eden altın fiyatları son bir hafta içerisinde büyük bir sıçrayış gösterdi. Bir ay öncesine kadar 500 TL’nin altında seyreden gram altın son bir haftada 555 TL’ye kadar ulaştı. Peki, Gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin fiyatı ne kadar? İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları…

23 EKİM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 553,38 TL

Gram altın satış fiyatı: 553,67 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 882,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 911,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 1.765,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.821,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 3.554,84 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.624,64 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.524,00 TL

Cumhuriyet satış fiyatı: 3.629,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?