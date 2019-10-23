23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 14, 16, 26, 29 ve artı 11 olarak belirlendi
Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 917 bin 947 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 701’er lira, 4 artı 1 bilen 284 kişi 417’şer lira, 4 bilen 3 bin 453 kişi 42’şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 33 kişi 25’er lira, 3 bilen 89 bin 698 kişi 4 lira 30’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 827 kişi 6 lira 15’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 204 bin 615 kişi 3 lira 60’ar kuruş ikramiye alacak.
ANKARA (AA)