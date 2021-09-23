Türkiye 23 Eylül koronavirüs tablosu

23 Eylül koronavirüs tablosu

Türkiye

23 Eylül koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

23 Eylül 2021, Perşembe 20:02 Son Güncelleme:
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Fahrettin Koca: Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım.

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