Türkiye 23 Haziran 2020 corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum

23 Haziran 2020 corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum

Türkiye

23 Haziran 2020 corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum

Sağlık Bakanı Koca, 23 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de corona virüste son durum.

23 Haziran 2020, Salı 19:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son 24 saatte yapılan test sayısı 42 bin 982 olurken, bin 268 yeni tanı konuldu. Bugün 27 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 1'e yükseldi. Son 24 saatte bin 315 kişi iyileşti.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.


İlgili Haberler
Corona virüste son durumu açıklayan Bakan Koca 3 ilimizi örnek gösterdi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Baroların meselesi bir savunma meselesidir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Akdeniz çok ısındı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Maske yasağına uymayanlara ceza yazıldı