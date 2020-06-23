23 Haziran 2020 corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum
Sağlık Bakanı Koca, 23 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de corona virüste son durum.
23 Haziran 2020, Salı 19:52 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 42 bin 982 olurken, bin 268 yeni tanı konuldu. Bugün 27 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 1'e yükseldi. Son 24 saatte bin 315 kişi iyileşti.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.
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