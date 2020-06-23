Son 24 saatte yapılan test sayısı 42 bin 982 olurken, bin 268 yeni tanı konuldu. Bugün 27 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 1'e yükseldi. Son 24 saatte bin 315 kişi iyileşti.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.





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