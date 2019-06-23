Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi" kararı sonrası bugün İstanbul seçmeni bir kez daha sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de son buldu.

39 ilçede seçmen, 23 Haziran İstanbul seçiminde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar , Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adaylardan biri için tercihini yaptı.

Şimdi gözler İstanbul seçim sonuçlarında... İşte İstanbul oy oranları...