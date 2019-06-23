23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarında son durum nedir? İstanbul'da oy oranları...
Yenilenen İstanbul seçimi bugün gerçekleşti. Yaklaşık 10 milyon seçmen sabah saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Son oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı. Şimdi İstanbul başta olmak üzere Türkiye seçimlerdeki son durumu merak ediyor.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi" kararı sonrası bugün İstanbul seçmeni bir kez daha sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de son buldu.
39 ilçede seçmen, 23 Haziran İstanbul seçiminde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar , Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adaylardan biri için tercihini yaptı.
Şimdi gözler İstanbul seçim sonuçlarında... İşte İstanbul oy oranları...