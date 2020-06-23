23 Haziran Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
23 Haziran Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 23 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
23 Haziran 2020, Salı 10:39 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 22.30: Hekimoğlu
Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın başrollerde olduğu ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Önlük giymeyen tek doktor olan Hekimoğlu, Vahap Bey’in dikkatini çeker. İkili arasında soğuk bir savaş başlar. Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi, hastaneye yatırılır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar.
TLC 20.30: Evin Ne Kadar Temiz?
Kapısından asla girmek istemeyeceğiniz evleri, özel taktikleri ile temizleyen Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie’nin programı ‘Evin Ne Kadar Temiz?’, her salı yayınlanıyor. Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie, kirden viraneye dönmüş evleri yaşanabilir hale getiriyor.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor 2020’nin bu akşamki bölümü ödül oyunu ile başlayacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı belli olacak.
ATV 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki?
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Hekimoğlu
STAR TV 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Katma Değer Şaban
22:00 Dondurmam Gaymak
23:50 Aramızda Kalsın
FOX TV 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Şevkat Yerimdar
16:30 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sivri Akıllılar
21:45 AROG
TRT 1 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:10 Sağlıklı Mutfak
07:10 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:55 Elimi Bırakma
16:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Can Dostlar"
TV8 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 23 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kıyametin İşaretleri
Kanal 7 23 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Haber Saati
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Cehennem Silahı 3
a2 23 Haziran 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın