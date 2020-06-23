Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 22.30: Hekimoğlu

Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın başrollerde olduğu ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Önlük giymeyen tek doktor olan Hekimoğlu, Vahap Bey’in dikkatini çeker. İkili arasında soğuk bir savaş başlar. Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi, hastaneye yatırılır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar.

TLC 20.30: Evin Ne Kadar Temiz?

Kapısından asla girmek istemeyeceğiniz evleri, özel taktikleri ile temizleyen Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie’nin programı ‘Evin Ne Kadar Temiz?’, her salı yayınlanıyor. Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie, kirden viraneye dönmüş evleri yaşanabilir hale getiriyor.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor 2020’nin bu akşamki bölümü ödül oyunu ile başlayacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı belli olacak.





ATV 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki?

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Hekimoğlu





STAR TV 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Katma Değer Şaban

22:00 Dondurmam Gaymak

23:50 Aramızda Kalsın





FOX TV 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Şevkat Yerimdar

16:30 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sivri Akıllılar

21:45 AROG





TRT 1 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:10 Sağlıklı Mutfak

07:10 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:55 Elimi Bırakma

16:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Can Dostlar"





TV8 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 23 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kıyametin İşaretleri





Kanal 7 23 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Haber Saati

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Cehennem Silahı 3





a2 23 Haziran 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











