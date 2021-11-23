Türkiye 23 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı

23 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı

Türkiye

23 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 23 Kasım 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

23 Kasım 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 365 bin 412 testte 28 bin 170 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 353 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,79 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 93 bin 801, 2'nci dozda 50 milyon 144 bin 41 ve 3'üncü dozda 11 milyon 973 bin 381 olmak üzere toplam 119 milyon 602 bin 103 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'YÜZÜMÜZE DOKUNMAMIZ BULAŞMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız" dedi.

DHA

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