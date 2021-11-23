23 Kasım altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı!

23 Kasım altın fiyatları... Gram altının fiyatı, dolar kurundaki harekete bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyesini 724,10 lira seviyesine taşırken; şu dakikalarda yüzde 7,06 oranında yükselişle 708,32 lira seviyelerinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1159 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 796 liradan işlem görüyor.

Gram Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 656 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 664 lira seviyeden başlamıştı.

23 KASIM ALTIN FİYATLARI