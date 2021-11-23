Ekonomi 23 Kasım altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı!

23 Kasım altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı!

Ekonomi

23 Kasım altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı!

23 Kasım altın fiyatları... Ons altın fiyatları, dün ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla sert gerilerken; gram altın fiyatları yeni günde tarihi rekor seviyesini tazelendi. İşte 23 Kasım'da gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatı...

23 Kasım 2021, Salı 08:50 Son Güncelleme:
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23 Kasım altın fiyatları... Gram altının fiyatı, dolar kurundaki harekete bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyesini 724,10 lira seviyesine taşırken; şu dakikalarda yüzde 7,06 oranında yükselişle 708,32 lira seviyelerinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1159 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 796 liradan işlem görüyor.

Gram Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 656 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 664 lira seviyeden başlamıştı.

23 KASIM ALTIN FİYATLARI

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