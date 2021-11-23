23 Kasım altın fiyatları: Ons altın çakıldı! Gram altın...
23 Kasım altın fiyatları... Piyasalar oldukça hareketli. Altın fiyatları da ABD'den gelen son dakika gelişmelerine bağlı olarak düştü. Dünya ekonomisinde enflasyon sorunu ortaya çıktı. Hemen her ülke yüksek enflasyonla mücadele etmek için strateji belirliyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'deki enflasyonu frenlemek için Fed'in faiz silahını daha erken kullanabileceği tahminleri öne çıkmaya başladı. Bu da altın fiyatlarını etkiledi. Ons altında ciddi bir düşüş yaşanırken gram altın da bundan nasibini aldı. İşte 23 Kasım'da gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ons altın fiyatı...
23 Kasım 2021, Salı 08:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fed, yükselen enflasyonu frenlemek için faiz artırımına gideceği ihtimali altın tarafında satışlara neden oldu. Geçtiğimiz hafta 1870 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın faiz endişesiyle birlikte 1804 dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa sürede yüzde 4 civarında düşüş yaşayan ons altın için destek noktaları da çalışmaya başlamış oldu.
Ons altın güne 1805 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1804.4 dolar, en yüksek de 1812 dolar seviyesini gördü. Saat 07:56 itibarıyla 1807 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR
Gram Altın tarafında ise sakin seyir hakim oluyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını desteklemeye başladı. Güne 662 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 658.8 lira, en yüksek de 664.7 lirayı gördü. Saat 08:50 itibarıyla gram altın 663.6 liradan alıcı buluyor.
23 KASIM ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 663 TL
- Çeyrek altın: 1086 TL
- Cumhuriyet altını: 4 bin 333 TL
- Ons altın: 1808 dolar