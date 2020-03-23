23 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 23 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
23 Mart 2020, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Zalim İstanbul
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Nedim ve Cemre, öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Ceren, bebeğini kucağına alamadan Başak, bebekle birlikte ortadan kaybolur. Annesi hakkındaki gerçeği öğrenen Cenk, soluğu babasının yanında alır. Agah, köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.
STAR TV 20.00: Sefirin Kızı
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolleri paylaştığı ‘Sefirin Kızı’nda: Sancar ve Nare arasında savaş başlar. Sancar, intikamını almaya kararlıdır. Nare ise, Sancar’ın katil olmaması için konakta kalmayı bile göze alır. Sancar, sonuna giden yolda hesaplarını kapatmaya başlar. Gediz, Sancar’ı Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından vurur.
FOX 20.00: Yasak Elma
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın oynadığı ‘Yasak Elma’da: Yıldız, Kerim’in Şahika tarafından işe alındığını öğrenince ondan uzak durur. Ender, Şahika’yı hayatlarından çıkarmak ister. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için yaptığı teklif, Ender’e cazip gelir. Halit, Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapar.
ATV 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
- 06:15 Akasya Durağı
- 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 12:30 Gelinim Mutfakta
- 16:15 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Zalim İstanbul
STAR TV 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:30 Sevdim Seni Bir Kere
- 10.45 Kiralık Aşk
- 13:30 Gerçeğin Peşinde
- 16:45 Sevdim Seni Bir Kere
- 18:45 Star Ana Haber
- 20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
- 07:15 Çalar Saat
- 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yasak Elma
- 14:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
TRT 1 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
- 05:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
- 05:15 İncir Ağacı
- 06:15 Yeşil Deniz
- 09:15 Böyle Bitmesin
- 11:30 1'De Bugün
- 11:40 Kralın Kızı
- 13:00 Aileler Yarışıyor
- 15:15 İncir Ağacı
- 17:05 1'De Bugün
- 17:15 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
TV8 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:00 8'de Sağlık
- 08:00 Program
- 10.45 Survivor Panaroma
- 13:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
- 20:00 Survivor
Show TV 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı
- 06:00 Kuaförüm Sensin
- 08:00 Kendine İyi Bak
- 09:30 Zahide Yetiş'le
- 12:30 Kuaförüm Sensin
- 16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Çukur
Kanal 7 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 08:00 Bir Ömre Bedel
- 09:15 Aşk Bir Rüya
- 11:00 İkimizin Yerine
- 12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
- 14.30 Yemin
- 16:10 Masum (yeni dizi)
- 18:00 Ana Haber
- 19:00 Yemin
- 21:30 Aşk Bir Rüya
- 23:30 Deli Divane
a2 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı
- 07:30 Kırgın Çiçekler
- 09:30 Yahşi Cazibe
- 11:30 Bez Bebek
- 13:30 Selena
- 15:30 Çocuklar Duymasın
- 17:30 Bez Bebek
- 19:30 Selena
- 21:30 Adanalı
- 23:30 Sıla