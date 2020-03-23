23 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Zalim İstanbul

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Nedim ve Cemre, öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Ceren, bebeğini kucağına alamadan Başak, bebekle birlikte ortadan kaybolur. Annesi hakkındaki gerçeği öğrenen Cenk, soluğu babasının yanında alır. Agah, köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

STAR TV 20.00: Sefirin Kızı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolleri paylaştığı ‘Sefirin Kızı’nda: Sancar ve Nare arasında savaş başlar. Sancar, intikamını almaya kararlıdır. Nare ise, Sancar’ın katil olmaması için konakta kalmayı bile göze alır. Sancar, sonuna giden yolda hesaplarını kapatmaya başlar. Gediz, Sancar’ı Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından vurur.

FOX 20.00: Yasak Elma

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın oynadığı ‘Yasak Elma’da: Yıldız, Kerim’in Şahika tarafından işe alındığını öğrenince ondan uzak durur. Ender, Şahika’yı hayatlarından çıkarmak ister. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için yaptığı teklif, Ender’e cazip gelir. Halit, Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapar.

ATV 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Zalim İstanbul





STAR TV 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı





FOX TV 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma





TRT 1 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:15 İncir Ağacı

06:15 Yeşil Deniz

09:15 Böyle Bitmesin

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm





TV8 23 Mart 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur





Kanal 7 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 23 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







