23 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu | İşte Türkiye'de son vaka sayısı..
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 23 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
23 Mayıs 2021, Pazar 19:08 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313’e yükseldi.
AA
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