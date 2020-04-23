23 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 23 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
23 Nisan 2020, Perşembe 08:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
100.yıl kutlu olsun
Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. TV kanalları bugüne özel programlar hazırladı.
CNN TÜRK
CNN TÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, saat 09.00’dan itibaren gün boyu canlı yayınlarla ekrana getirecek. Anıtkabir, 1. Meclis ve TBMM’deki törenlerin yanı sıra 23 Nisan’ı evde karşılamak zorunda kalan çocuklar, CNN TÜRK’te olacak. Uzmanlar, 23 Nisan’ın önemini anlatacak. Cumhurbaşkanlığı’nın ‘7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya’ konserinden bölümler, saat 19.00’da izleyici ile buluşacak. Özel yayınlar, saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı söylenmesiyle devam edecek. 100. Yıl Gururu
NTV
NTV’nin ‘23 Nisan 100. Yıl Gururu’ özel yayını, Ahmet Yeşiltepe ve Berfu Güven’nin sunumuyla 09.00’da başlayıp gün boyu devam edecek. 23 Nisan coşkusu, evlerden ekrana taşınacak. Canlı bağlantılar, özel konuklar, dosyalar ve nostaljik görüntüler izleyici ile buluşacak. Meclis Başkanı Şentop ‘Ev Yapımı’na konuk
TRT1
TRT1’de saat 17.00’de ‘23 Nisan Gala Özel’ yayınlanacak. Ayrıca çocukların evden hazırladığı şarkılar, şiirler ve gösteriler ekrana taşınacak. Saat 20.00’deki ‘Ev Yapımı’ dizisinin 23 Nisan özel bölümüne, TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuk olacak. Mustafa Şentop, evin yönetimini üstlenen Şoray Uzun’un oğlu Selim Can ile video konferans yoluyla görüşüp çocukların bayramını kutlayacak.
TRT2
TRT2’de saat 21.30’da yayınlanacak ‘Tarih Söyleşileri’, ‘TBMM 100 Yaşında’ başlıklı özel bölümle karşınızda olacak.
TRT ÇOCUK
TRT Çocuk, sevilen çizgi dizileri; ‘İbi’ (saat 12.45 ve 16.35), ‘Elif ve Arkadaşları’ (saat 14.00 ve 17.15), ‘Pırıl’ (saat 18.15), ‘Ege ile Gaga’nın (saat 17.50) yeni bölümlerini yayınlayacak. Ayrıca TRT Çocuk’un yeni kahramanı ‘Yade’ (saat 10.15 ve 15.15) ilk kez minik seyircilerinin karşısına çıkacak.
ATV 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy
21:50 Tam Gaz
KANAL D 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Masal Şatosu
22:30 Sol Şerit
STAR TV 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Ana Haber
21:15 Eyvah Eyvah 3
FOX TV 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mucize Doktor
23:45 Ağlak Arif
TRT 1 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 İncir Ağacı
06:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
07:55 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 23 Nisan Gala Özel
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
22:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
23:45 Ramazan Güzeldir
TV8 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor
20:00 Survivor
Show TV 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bücür
22:15 Bücür
Kanal 7 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Ömre Bedel
09:10 Ece ile Neşe
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla