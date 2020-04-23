23 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

100.yıl kutlu olsun

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. TV kanalları bugüne özel programlar hazırladı.

CNN TÜRK

CNN TÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, saat 09.00’dan itibaren gün boyu canlı yayınlarla ekrana getirecek. Anıtkabir, 1. Meclis ve TBMM’deki törenlerin yanı sıra 23 Nisan’ı evde karşılamak zorunda kalan çocuklar, CNN TÜRK’te olacak. Uzmanlar, 23 Nisan’ın önemini anlatacak. Cumhurbaşkanlığı’nın ‘7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya’ konserinden bölümler, saat 19.00’da izleyici ile buluşacak. Özel yayınlar, saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı söylenmesiyle devam edecek. 100. Yıl Gururu

NTV

NTV’nin ‘23 Nisan 100. Yıl Gururu’ özel yayını, Ahmet Yeşiltepe ve Berfu Güven’nin sunumuyla 09.00’da başlayıp gün boyu devam edecek. 23 Nisan coşkusu, evlerden ekrana taşınacak. Canlı bağlantılar, özel konuklar, dosyalar ve nostaljik görüntüler izleyici ile buluşacak. Meclis Başkanı Şentop ‘Ev Yapımı’na konuk

TRT1

TRT1’de saat 17.00’de ‘23 Nisan Gala Özel’ yayınlanacak. Ayrıca çocukların evden hazırladığı şarkılar, şiirler ve gösteriler ekrana taşınacak. Saat 20.00’deki ‘Ev Yapımı’ dizisinin 23 Nisan özel bölümüne, TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuk olacak. Mustafa Şentop, evin yönetimini üstlenen Şoray Uzun’un oğlu Selim Can ile video konferans yoluyla görüşüp çocukların bayramını kutlayacak.

TRT2

TRT2’de saat 21.30’da yayınlanacak ‘Tarih Söyleşileri’, ‘TBMM 100 Yaşında’ başlıklı özel bölümle karşınızda olacak.

TRT ÇOCUK

TRT Çocuk, sevilen çizgi dizileri; ‘İbi’ (saat 12.45 ve 16.35), ‘Elif ve Arkadaşları’ (saat 14.00 ve 17.15), ‘Pırıl’ (saat 18.15), ‘Ege ile Gaga’nın (saat 17.50) yeni bölümlerini yayınlayacak. Ayrıca TRT Çocuk’un yeni kahramanı ‘Yade’ (saat 10.15 ve 15.15) ilk kez minik seyircilerinin karşısına çıkacak.





ATV 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy

21:50 Tam Gaz





KANAL D 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Masal Şatosu

22:30 Sol Şerit





STAR TV 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Ana Haber

21:15 Eyvah Eyvah 3





FOX TV 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mucize Doktor

23:45 Ağlak Arif





TRT 1 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

06:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

07:55 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 23 Nisan Gala Özel

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

22:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

23:45 Ramazan Güzeldir





TV8 23 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor

20:00 Survivor





Show TV 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bücür

22:15 Bücür





Kanal 7 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Ömre Bedel

09:10 Ece ile Neşe

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 23 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







