Türkiye 23 Nisan koronavirüs tablosu

23 Nisan koronavirüs tablosu

Türkiye

23 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerine göre dün 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu. 23 Nisan koronavirüs tablosu merak ediliyor. Peki 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

23 Nisan 2021, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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ağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerine göre 22 Nisan'da 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

23 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

23 Nisan koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

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