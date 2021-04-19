23 Nisan kutlu olsun

Merkür düşünceler, sinirler, akciğerler ve tüm kol bölgesi ile ilişkili görülür. Kazalardan, zedelenmelerden, huzursuzluklardan, solunumu etkileyebilecek duman, gaz, is benzeri zararlardan kaçınmaya çalışalım. Soba zehirlenmeleri, temizlik malzemesi soluma nedenli zehirlenmeler ve solunum yolu sorunları konusunda çok dikkatli olmamız gereken bir dönem. Venüs de yanık olacağından hormonlarla ilgili sorunlar, üreme organlarıyla ilgili hastalıklar, ayaklarda şişlikler, varisler, kan şekeri sorunları önümüze gelebilir.

Zıt kutuplar: Uranüs ve Satürn

Satürn ve Uranüs tam tersi ifadeler taşır. Satürn kısıtlamalar- Uranüs bağımsızlık, Satürn gelenekler ve eskiye bağlılık - Uranüs yenilikler ve devrimler. Hafta ortasında önce Venüs, sonra Merkür Uranüs ile kavuşum yapacak. Hafta sonunda ise hem birbirleriyle kavuşum, hem de Satürn ile kare yapacaklar. Tıbbi astrolojide Satürn engellemeleri, tıkanıklıkları, doku zayıflamasını, Uranüs ise alışılmış dışı işleyişi, ileti bozukluklarını gösterir. Merkür de, Venüs de hem yanık olacaklar, hem de Uranüs ile kavuşum etkisinden tam kurtulamadan Satürn ile kare açı yapacaklar. Yukarıda saydığımız sorunlar bu durumda daha ön plana çıkabilir. Duyma sorunları, eklem ve deri problemleri, denge kaybı, sakarlıklar, kazalar, solunum ve dolaşım sisteminde spazmlar, konuşma sorunları, idrar yollarıyla ilgili sorunlar ve zihinsel gerginlik önümüze gelebilir.

Olumlu düşünmek önemli

Hafta sonunda Boğa'da yan yana dizilmiş Güneş, Uranüs ve Merkür- Venüs kavuşumunun karşısında, Akrep burcunda asteroit Poseidon da olacak; haliyle Kova burcundaki Satürn ile kare açının etkilerine Poseidon etkileri de karışacak. Poseidon aydınlanma, esin, ahlak ve ruhsallık ile ilişkilidir. Fizik ötesi etkilere işaret eder. Yeni ve yüceltici fikirler, ruhsal çalışmalar, farkındalık, inanç gücüyle zorlukları yenebilmeyi temsil eder. Merkür ve Venüs'ün etkilerinin dalgalı olacağı bu günlerde esas etkiyi zihinsel ve duygusal boyutta hissedebiliriz. Olumlu düşünmek, ruhsal çalışmalar yapmak bu dönemi daha kontrollü geçirmemize yardım edecek. Venüs tatlılar ve para ile de ilişkili görülür. Huzursuzluğumuzu yiyerek, tatlılara düşerek ya da harcamalarla bastırma eğilimine girmekten, huzursuzluk ve ümitsizliklerin neden olabileceği bezginliklerden kaçınmanın yolunu gösteriyor bize Poseidon.

Madalyonun diğer yüzü

Unutmayalım ki her madalyonun ikinci yüzü de vardır. Satürn en büyük öğretmen, Uranüs aydınlanma ve farkındalık vesilesidir aslında. Tedavilerle ilgili çalışmalarda inancın ve olumlu düşünmenin beden sağlığına ve iyileşmeye etkisi çok açık gösterilmiş. Merkür-Uranüs ve Merkür-Satürn açıları aydınlanmaya, olgunlaşmaya da işaret ediyor. İlahi ya da koşulsuz sevgiyi temsil eden Venüs açıları da öyle. Satürn etkisi aydınlanmanın kalıcı ve uzun süreli olmasına imkân sağlıyor, sebat, azim, kararlılık veriyor. Pozitifte kalmayı başardığımız sürece hem bedensel olarak daha az etkileneceğiz, hem de aydınlanma fırsatını yakalayabileceğiz.

Yaşasın Büyük Millet Meclisi!

Osmanlı Mebuslar Meclisi işgal nedeniyle kapatılmış, Kuvâ-yi Milliyecilerin ileri gelenleri tutuklanmıştı. Milli mücadelede yeni bir dönem başlıyordu, başlaması gerekiyordu. Olağanüstü yetkilere sahip bir meclis kurulmalıydı. Ankara yoluna düşenlere iftiralar atılıyor, her türlü zorluk ve engel çıkarılıyordu. Cuma namazı çıkışı uygun görüldü toplantı için. Hacı Bayram Camii toplanılacak binaya yakındı. Bayram havası ve çok büyük bir azim hâkimdi, çok büyük bir irade sergileniyordu. Ok yaydan çıkmıştı, engellenemez, durdurulamaz bir enerji vardı, hem halkın gönlünde, hem de yurdun dört bir yanından gelenlerde.

Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantı ve açılış haritasına baktığımızda bu durdurulamayan enerjiyi Tepe Noktasındaki asteroit Vulkanus ile görüyoruz. Astrolokalite haritasında MC Vulkanus çizgisi tam Ankara'dan geçiyor. Vulkanus ateşi içeriden kaynayan bir yanardağ gibidir ve haritada askeri ve milli başarı ifade eden Hyades ve Ain yıldızlarıyla kavuşuyor. Meclislerle ilgili 11. evde Jüpiter-Neptün kavuşumu var. Neptün burada kendini adama, feda ve inanç duygularını gösteriyor. Ay "olmazsa olmaz" dedirten Plüton ile kavuşuyor. Satürn-Uranüs karşıtlığı devrimlerin geldiğini haber veriyor ve itici güç Vulkanus ile T-kare oluşturuyor. Meclisin açılış saati yaklaşık olsa da göstergelerin etkisi değişmiyor. Milli birlik azim ve kararlılığı göklere yansımış görünüyor.

Milli egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun! Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalmanız dileğiyle...

Büyük Millet Meclisi açılış - ilan edilme haritası

Büyük Millet Meclisi açılış haritasının astrolokalite çizgileri - Vulkanus çizgisi tam Ankara'dan geçiyor



