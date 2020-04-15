23 Nisan törenleri nasıl olacak?

Corona virüs tedbirleri kapsamında okullara ara verildi. Evde uzaktan eğitim sürüyor. Çocukların özellikle ilköğretim öğrencilerinin 23 Nisan kutlamalarını nasıl yapacağı merak ediliyor.

Anıtkabir'de sosyal mesafe dikkate alınacak

Sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar evlerde olacak. Anıtkabir avlusunda geçen yıllarda olduğu gibi öğrenci grupları olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önderliğinde Ata'nın huzuruna çıkacak heyetin de az sayıda kişiden oluşması ve sosyal mesafe kuralına uyulması bekleniyor.

TBMM 100. yıl kutlamaları iptal edildi

Birinci Meclis'te yapılacak törenlerin olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ama TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu yapılacak. Ama Genel Kurul'da sosyal mesafe kurallarının geçerli olması bekleniyor. Her yıl 23 Nisan akşamı yapılan resepsiyon da bu yıl olmayacak.

23 Nisan saat 21.00'de İstiklal Marşı okunacak

Bu yıl Meclis'in açılışının 100. yılı. Bunun için planlanan törenler iptal edilmişti. Meclis Başkanı Şentop, "23 nisan 2020 perşembe akşamı saat 21:00'de tüm Türkiye'yi evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz" demişti. Saat 21:00'de televizyonlarda İstiklal Marşı'nın yayınlanması bekleniyor.

Çocuklara evlerde 23 Nisan coşkusu yaşatılacak

Ve 23 Nisan'ı iple çeken çocuklar... Okullarda hazırlanan 23 Nisan gösterilerinin daha sonra telafi edilmesi sağlanacak. Evlerde çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatacak etkinlikler TRT ve EBA TV'de olacak. Öğretmenler velilerden çocukların evlerinde 23 Nisan coşkusunu yaşatacak faaliyetler yapmalarını isteyecek.

TRT'de de 23 Nisan çocuk şenliğini bu yıl farklı formatta yapacak. Türkiye’nin her yerinden çocukların çekerek göndereceği videolar şenlik özel yayınında yer alacak.



