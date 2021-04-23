TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı 23 Nisan ve TBMM'nin 101. yılı için düzenlenen tören için Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e doğru yürüdü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenkin bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Şentop, "Tarihimizin makus zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya istiklal ya ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır. 101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin açıldığı 23 Nisan gününün Ulusal Egemenliğin yanı sıra Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının, tarihten alınan gücün istikbalin mimarlarına aktarılmasının tezahürü olduğunu vurgulayan Şentop, çocuklara yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmenin en asli vazife olduğunu belirtti.





Bu sorumluluğunun bilincinde olduklarının altını çizen Şentop, "Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Akif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Birinci Meclis'te özel anma töreni düzenlendi.



