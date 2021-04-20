23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na 3 gün kala o gün sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği merak ediliyor. 23 Nisan Cuma gününe geldiği için hafta sonu ile birleştirilip 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını İçişleri Bakanlığı açıklayacak.
20 Nisan 2021, Salı 10:52 Son Güncelleme:
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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Tüm Türkiye, geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma yasaklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da dahil edip edilmeyeceğini merak ediyor.
GEÇTİĞİMİZ YIL 4 GÜN YASAK UYGULANMIŞTI
2020 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geldiği için alınan kararla 23-24-25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl da 23 Nisan Cuma gününe denk geldiği için o günün de kısıtlamaya dahil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.
23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. 23 Nisan tarihinde mesai yapan kişiler ek mesai ücreti alabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.