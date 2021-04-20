23 Nisan'da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Tüm Türkiye, geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma yasaklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da dahil edip edilmeyeceğini merak ediyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 4 GÜN YASAK UYGULANMIŞTI

2020 yılında 23 Nisan Perşembe gününe denk geldiği için alınan kararla 23-24-25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl da 23 Nisan Cuma gününe denk geldiği için o günün de kısıtlamaya dahil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. 23 Nisan tarihinde mesai yapan kişiler ek mesai ücreti alabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



