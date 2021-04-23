Üstelik sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına! Çünkü cumhuriyete, yani demokrasiye en çok ihtiyacı olanlar onlar! Ulu önder Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘ulusal egemenlik’ kavramının yanına ‘çocuk bayramı’ diye eklemesi boşuna değil. Ona gerçekten çok şey borçluyuz. 1930’lu yılların aydınlık Türkiye’sinde elbette sadece çocuklara bayram hediye edilmemiş, aynı zamanda dünyanın ilk çocuk hakları mitingi de gerçekleştirilmiş. Bir öğretmen olan Nakiye Elgün çocukları da yanına alarak Taksim Meydanı’nda önemli bir çocuk hakları mitingine imza atmış. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ise ta 1989’da imzalanabilmiş. Yani aydınlık Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da öncü. Bizim, benim çok sevdiğim bir marşımız var: İzmir Marşı. İçinde şöyle bir cümle geçer: “Öksüz yavruları bağrıma bastım!” Dünyanın başka hiçbir marşına böylesine güzel bir cümle yoktur. Türkiye bu anlamda da çocuklara verdiği değeri gösterir.

Bizim bugün Cumhuriyet ışığından feyz alarak geleceğe bakmamız gerekiyor. Önce çocukluğumuzu, sonra çocukları ve birlikte ülkemizi koruyarak. İşte bu sebeple İstanbul Vakfı çok özel bir kitap yayımladı. “İlham Veren Adımlar” adlı kitapta 40 yazar 40 ilham veren kadın hikâyesi yazdı. Ben de bu kitapta Nakiye Elgün’ün hikâyesini yazdım. Çocukları ve geleceği korumak için bu kitabı alın, okuyun, okutun. Kitabın satışından elde edilecek gelirle kız çocukları için yurt yapılacak. Bu imeceye siz de katılın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.