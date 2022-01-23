Türkiye 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 23 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

23 Ocak 2022, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 65 bin 503 olurken can kaybı ise 185 oldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar üzerinde baygın halde donmak üzereyken kurtarıldı