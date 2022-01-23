23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 23 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
23 Ocak 2022, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 65 bin 503 olurken can kaybı ise 185 oldu.
BAKAN KOCA PAYLAŞTI
Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1485283931947782149
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