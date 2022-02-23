23 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Fox TV, Kanal D, TRT1, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı…
23 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışının en dikkat çeken yanlarından biri yeni bir dizinin bugün yayın hayatına başlıyor olması. Diğer yandan milyonlarca izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitleyen dizilerin yeni bölümleri bugün yayınlanırken hem yerli sinema hem de komedi filmi sevenler için de harika bir seçenek yer alıyor. İşte, Show TV, Fox TV, Kanal D, TRT1, Star TV, ATV, TV8’in 23 Şubat 2022 Çarşamba yayın akışı…
23 Şubat 2022, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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23 Şubat Show TV0 Çarşamba Son Nefesime Kadar isimli dizi Fox TV ekranlarında ilk bölümüyle görücüye çıkacak. Diğer yandan Kanal D’de Sadakatsiz, Show TV’de Oğlum, ATV’de Kuruluş Osman dizilerinin yeni bölümleri yer alacak. TRT1 ekranlarında yabancı sinema Dangal, Star TV’de ise yerli sinema Bayi Toplantısı seyirciyle buluşacak…
23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Üç Kız Kardeş
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 23:15 Oğlum
- 02:00 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:45 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Bayi Toplantısı
- 22:30 Yerli Sinema Bayi Toplantısı
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:05 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema Dangal
- 23:30 112 Acil Çağrı
- 00:50 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 03:00 Şehirden Uzakta
- 03:50 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kadının Eseri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Yeni dizi Son Nefesime Kadar
- 00:15 Mahkum
- 03:00 En Hamarat Benim
- 05:45 Kadın
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