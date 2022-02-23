Türkiye 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 23 Şubat 2002 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

23 Şubat 2022, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 268 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 86 bin 600 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 23 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 86 bin 600 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu. Bir günde toplam 464 bin 85 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 95 bin 526 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,88 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 243 bin 896’ya yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı” dedi.

ANKARA (İHA)

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