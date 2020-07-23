23 Temmuz Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
23 Temmuz Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 23 Temmuz 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
23 Temmuz 2020, Perşembe 09:26 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Temmuz 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çatı Katı Aşk
Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrolleri paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk'ta: Ateş ve Yasemin’in düğün yapamadan evlendiğini öğrenen Perihan, ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ateş ve Yasemin’in hareketleri Saadet’in şüphelendirir. Demir ise Saadet’in talimatıyla ortakları araştırır.
TRT1 20.00: Şampiyon
Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’da: Güneş’in ani rahatsızlığı Fırat ve ailesinin kenetlenmesini sağlar. Güneş’e uygun doku için hepsi donör olur. WBC’de Dünya şampiyonu, efsanevi İngiliz boksör Sean McVardy, Fırat’a maç teklifinde bulunur. Fırat karar vermek zorundadır.
ATV 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu
21:55 Mutlu Aile Defteri
23:45 Güvenlik
KANAL D 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
22:30 Sinema
STAR TV 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
22:30 Hoşgeldin Arkadaşım
FOX TV 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bay Yanlış
13:30 Şevkat Yerimdar
16.15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:05 Osmanlı Tokadı
10:30 Tozkoparan
11:55 Elimi Bırakma
15:35 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
23:15 Hayat Kurtaranlar
00:05 Yabancı Sinema "Şampiyonlar"
TV8 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Yemekteyiz
10:00 Program
13:00 Doya Doya Moda
16.15 Program
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 23 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gizemli Adaya Yolculuk
23:45 5. Dalga
Kanal 7 23 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:50 Ayı Yogi
10:50 Deryalar
12:45 Mutfağım Şahane
13:30 Özlem ve Ali Rıza Temel ile Sohbetler
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Muhabbet Kapısı
a2 23 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın