Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 23 Temmuz 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çatı Katı Aşk

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrolleri paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk'ta: Ateş ve Yasemin’in düğün yapamadan evlendiğini öğrenen Perihan, ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ateş ve Yasemin’in hareketleri Saadet’in şüphelendirir. Demir ise Saadet’in talimatıyla ortakları araştırır.

TRT1 20.00: Şampiyon

Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gizem Karaca ve Emir Özyakışır’ın rol aldığı ‘Şampiyon’da: Güneş’in ani rahatsızlığı Fırat ve ailesinin kenetlenmesini sağlar. Güneş’e uygun doku için hepsi donör olur. WBC’de Dünya şampiyonu, efsanevi İngiliz boksör Sean McVardy, Fırat’a maç teklifinde bulunur. Fırat karar vermek zorundadır.





ATV 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu

21:55 Mutlu Aile Defteri

23:45 Güvenlik





KANAL D 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

22:30 Sinema





STAR TV 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:30 Hoşgeldin Arkadaşım





FOX TV 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Bay Yanlış

13:30 Şevkat Yerimdar

16.15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:20 Ege'nin Hamsisi

08:05 Osmanlı Tokadı

10:30 Tozkoparan

11:55 Elimi Bırakma

15:35 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

23:15 Hayat Kurtaranlar

00:05 Yabancı Sinema "Şampiyonlar"





TV8 23 Temmuz 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Yemekteyiz

10:00 Program

13:00 Doya Doya Moda

16.15 Program

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 23 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gizemli Adaya Yolculuk

23:45 5. Dalga





Kanal 7 23 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:50 Ayı Yogi

10:50 Deryalar

12:45 Mutfağım Şahane

13:30 Özlem ve Ali Rıza Temel ile Sohbetler

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Muhabbet Kapısı





a2 23 Temmuz 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın