23 Yaş Altı Ampute Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvada şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İngiltere Ampute Futbol Derneği tarafından Nantwich kasabasında gerçekleşen 23 Yaş Altı Uluslararası Ampute Futbol Turnuvası'nda milliler şampiyonluğa ulaştı.

POLONYA İKİNCİ OLDU

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra İngiltere ve Polonya'nın katıldığı turnuvada milliler, dün yapılan müsabakalarda Polonya ile 2-2 berabere kalırken İngiltere'yi 8-1'lik skorla geçmişti.

Türkiye, bugünkü maçlarında ise İngiltere'yi 3-0'la geçerken Polonya ile golsüz berabere kaldı.

Gol averajı daha iyi olan milli takım, turnuvada birinciliğe ulaşırken Polonya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.

AA