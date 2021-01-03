23 yılın birikimiyle yaratılan marka

Moda dünyasında rüştünü ispat eden Arzu Hanım, geçen yıl ‘Arzu Sabancı Activewear’ adını verdiği kendi markasını yaratmak için kolları sıvamıştı. Pandemi dönemi araya girince planlarını ötelemişti. Sabancı, ‘zamansız ve mevsimsiz’ olarak adlandırdığı kendi markasının yeni koleksiyonunu bu hafta görücüye çıkardı. Hayırlı olsun.

Gastronominin şampiyonu BIG CHEFS

Gamze Cizreli’nin 2007’de Ankara’da açtığı Big Chefs 2020’de 68 şubeye ulaştı. Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatçıları Birliği her yıl olduğu gibi pek çok farklı sektörde hizmet veren kuruluşların 2019 yılı şampiyonlarını ilan etti. Gastronomi dalının bu yılki kazananı Big Chefs oldu

KRİZ DE NEYMİŞ?

Dekoratör Levent Penso’nun kızı Verda ile oğlu Serim, iş dünyasını derinden etkileyen pandemi krizine rağmen bu hafta, Etiler Çamlık semtinde ‘Penso Gioioilli’ adını verdikleri bir butik açtı. Penso kardeşler, butiklerinde kendi tasarladıkları çok özel takı, obje ve aksesuarlar satıyor.

ADANA'DAN GELDİ SPORA KAPTIRDI

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisindeki Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, iki hafta önce diziden ayrılmıştı. 15 gün önce Adana’dan İstanbul’a dönen Uğur, ayağının tozuyla Gold Film’in çekeceği ‘Kanunsuz Topraklar’ adlı dizi için kontrat imzaladı. Senaryodaki karakter görünümüne girmek isteyen Uğur, gece gündüz demeden spor salonunda eğitmeniyle çalışıyor.