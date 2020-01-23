231 bin dosya 'uzlaştırıldı'
Aralarında basit yaralama, hakaret, hırsızlık ve dolandırıcılığın da olduğu suçlar kapsamındaki dosyalar, Cumhuriyet Savcısı’nın onayıyla görevlendirilen uzlaştırmacıya gönderiliyor.
2019’da uzlaştırma bürolarına toplam 275 bin dosya geldi. Uzlaştırma 231 bin dosyanın taraflarını hakim karşısına çıkmaktan kurtardı. Yargıda alternatif çözümlerden ‘uzlaştırma’ kapsamında şüpheliler, geçen yıl bağış yapma, kamu yararına çalışma, suç nedeniyle uğranan zararın giderilmesi ve özür dileme gibi anlaşma kararlarına uyarak cezadan kurtuldu.