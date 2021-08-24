24 Ağustos altın fiyatlarına bakıldığında piyasadaki hareketliliği görmek mümkün oluyor. 22 ayar bilezik güne yüzde 0,10 oranında değer kaybıyla başlarken, gram altında bu oran yüzde 0,18, çeyrek altında ise yüzde 0,12 oldu. Tam altın ve cumhuriyet altını ise piyasanın aksine yukarı yönlü hareketine devam ediyor…

24 AĞUSTOS 2021 SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı güne yüzde 0,18 oranında düşüşle başladı ve alış fiyatı 488,22 TL, satış fiyatı ise 488,28 TL oldu. Gram altının dünkü satış fiyatı 487,98 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı haftanın ikinci gününde yönünü aşağı çevirdi ve yüzde 0,12 oranında değer kaybetti. Bu düşüşün ardından çeyrek altının alış fiyatı 794,00 TL, satış fiyatı ise 806,00 TL oldu. Çeyrek altın dün 807,00 TL’den satılmıştı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da güne değer kaybıyla başladı ve yüzde 0,06 oranında düşüş yaşadı. Bu değer kaybının ardından yarım altının alış fiyatı 1.588,00 TL, satış fiyatı ise 1.614,00 TL oldu. Yarım altın dün 1.614,00 TL’den işlem görmüştü.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatı yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,72 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 3.136,89 TL, satış fiyatı ise 3.198,71 TL oldu. Tam altının dünkü satış fiyatı 3.175,89 TL idi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 24 Ağustos Salı sabahına yüzde 0,73 oranında değer artışı yaşadı ve alış fiyatı 3.250,00 TL, satış fiyatı ise 3.300,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü fiyatı ise 3.276,00 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?