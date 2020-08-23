24 Ağustos: İlham ve esin dolu bir hafta başlıyor

Schubert'in 31 yıllık kısa hayatı taşkın ilham akışıyla geçti. Hayatının yalnızca tek bir yılında bile yaptığı beste sayısı bunu yeterince gösteriyor: 150 şarkı, 2 senfoni, 4 küçük opera, 2 dini tören müziği, birçok piyano parçası ve her zamanki gibi kağıt yetiştiremediği için farklı yerlere yazdığı ve geri dönüp bakmaya zamanı kalmadığından, çoğu sonradan bulunup eklenen daha birçok beste... Schubert örneği bu hafta nasıl bir ilham akışı içerisinde olacağımızı anlatıyor. İlham Schubert'e o kadar hızlı ve yoğun akıyordu ki, bestelerini yazmaya zorlukla yetişebiliyordu. Hiçbir bestesini sonradan düzeltmedi, vakti de olmadı zaten. Akışı kaçırmamak için aklına gelenleri unutmadan hızlıca notaya dökmeye çalıştı. Mali zorluklar içerisinde olduğu zamanlarda bile varını yoğunu kağıda verdiği halde bestelerini yazmaya kağıtlar hiçbir zaman yetmedi. Kağıt bittiği durumlarda bestelerini unutmamak için duvarlara, tabaklara, kapılara, masalara, örtülere; ne varsa ona yazdı. Yokluk ve açlıkla geçen son zamanlarında karşılığında 'bir parça yemek' yiyebilmek için razı edebildiği lokantalarda yemek beklerken ve yerken peçetelerin, kağıtların, menülerin üzerine yazdığı besteler ölümünden sonra çok büyük bedellere açık arttırmayla satıldı.

Jüpiter işin içine girince...

Jüpiter olumlu açılarda da, sert açılarda da iyi-kötü ne varsa büyütür, genişletir, taşırır. Uyumlu açılarda etki kolay akar, sert açılarda ise zorluklar ve direnç görülebilir, ama sonuç yine benzerdir. Haritalarında Venüs-Neptün açılarını farklı şekillerde gördüğümüz isimler arasında Goethe, Brahms, Debussy, Chopin ve daha birçokları sayılabilir. Bazılarında bu sert açıdır, Chopin gibi. Ama Jüpiter işin içine girdiğinde ilham bir o kadar artar, öyle ki bedeni zorlar hale gelebilir. Schubert' in haritası Jüpiter'in ilham taşırıcı etkisine iyi bir örnek. Haritasında Jüpiter hem Venüs, hem Neptün ile uyumlu açı yapıyor, Ay ile de kavuşumda.

Madalyonun diğer yüzü

Bizler de bu hafta benzer etkiler deneyimleyeceğiz. Venüs-Neptün ve Neptün-Jüpiter uyumlu açıları ve yine Venüs-Jüpiter etkisi olacak, fakat sert açıyla. Haliyle Venüs-Jüpiter sert açısını, yani karşıtlığını yaşıyor olacağız. Üstelik hafta sonuna doğru Ay da Schubert'in haritasındakine benzer şekilde Jüpiter ile kavuşuma gidecek. Merkür-Uranüs uyumlu açısında da Jüpiter etkisi olacak. Çok yakın olmasa da, toprak burcunda olduğu için yine toprak burcunda olan Merkür ve Uranüs'ün etkilerini büyütecek.

Yine bu hafta göreceğimiz Mars-Satürn sert açısına gelince, Jüpiter onu da uzaktan etkiliyor olacak. Özetle bu hafta Jüpiter oldukça etkili, hem direkt hem dolaylı şekilde... Jüpiter'le birlikte seyreden Plüton ve Satürn de Venüs-Jüpiter karşıtlığı gibi Jüpiter etkilerinde haliyle kendini birlikte hissettirecek.

Hafta sonuna doğru transitler: Dağılmamaya dikkat

Zihinsel olarak uyanık ve ilhamlı geçireceğimiz bu günlerde farkındalığımız da artacak, ama her şeyin bir de diğer yüzü var. Merkür- Uranüs-Jüpiter açısı çok fazla uyanık, hatta huzursuz hissetmemize, gerginliklere, takıntılı düşüncelere yol açabilir, kendimize ve karşımızdakine aşırı yüklenebiliriz. Venüs eğlenceyi, zevki, yeme içmeyi, bir anlamda boş vermeyi temsil ettiğinden düzenimizi kaybedebilir, aşırı yiyip içebilir, dağılabiliriz. Kan şekeri ve hormon dengesi sorunları, varis benzeri damar genişlemeleri, deri sorunları, karaciğer, üreme sistemi ve idrar yolları rahatsızlıkları yaşayabiliriz. Hafta sonuna doğru aşırı duygusallaşabiliriz, bu da midemize vurabilir. Mars Satürn karesi de kazalar, yaralanmalar, aşırı yüklenme nedenli kas zedelenmeleri, safra ve sindirim sorunları ve diş sağlığı konusunda uyarıyor. Çok tatlı, ağır yiyeceklerle beslenmektense sebze-meyve ağırlıklı, lifli ve hazmı kolay gıdalarla az ve sık beslenmek, gazlı, şekerli, kahve - koyu çay gibi uyarıcı içeceklerden kaçınıp ıhlamur benzeri yatıştırıcı içecekler, açık çay, taze meyve-sebze suları ve su içmeyi tercih etmek akıllıca olacak. Uyku ve beslenme düzenimize özellikle dikkat etmemiz, arada bünyemizi dinlendirmemiz iyi olur. Jüpiter geri gidiyor; aşırılıklardan, düzensizlikten, sınırlarımızı zorlamaktan kaçınalım.