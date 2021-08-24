Türkiye 24 Ağustos korona tablosu açıklandı mı?

24 Ağustos korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

24 Ağustos korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 18 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 24 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 24 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

24 Ağustos 2021, Salı 18:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 24 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

23 Ağustos korona tablosu

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İzahı lazım
Rauf Tamer
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Sabahattin Çetin: Erdal İnönü’yle siyaset Joan Baez’le dans…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB duyurdu: Ücretsiz olacak