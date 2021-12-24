Gram altın, çeyrek altın, yarın altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? 24 Aralık altın fiyatları!
Altın fiyatları bugün yönünü yukarı çevirdi. Hafta başından bu yana yaşanan düşüşlerle çeyrek altın 1000 TL, gram altın ise 600 TL seviyesine kadar inmişti. Haftanın son iş gününde altın fiyatlarında hafif bir toparlanma görüldü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Aralık altının gramı, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları…
24 Aralık 2021, Cuma 11:53 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları döviz kuru ile paralel hareket etmekle birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden de etkileniyor. Gram altın bu sabah yüzde 0,71 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 1,17, yarım altında ise yüzde 1,66 oldu…
24 ARALIK 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 678,91 TL
- Gram altın satış fiyatı: 679,28 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.067,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.126,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.146,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.234,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.243,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.425,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 611,03 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 632,42 TL