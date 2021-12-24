Altın fiyatları döviz kuru ile paralel hareket etmekle birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerden de etkileniyor. Gram altın bu sabah yüzde 0,71 oranında değer kazanırken, çeyrek altında bu oran yüzde 1,17, yarım altında ise yüzde 1,66 oldu…

24 ARALIK 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 678,91 TL

TL Gram altın satış fiyatı: 679,28 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.067,00 TL

TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.126,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.146,00 TL

TL Yarım altın satış fiyatı: 2.234,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.243,00 TL

TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.425,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?