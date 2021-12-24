Magazin 24 Aralık Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT1, Fox TV, TV8
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24 Aralık Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT1, Fox TV, TV8

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24 Aralık Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT1, Fox TV, TV8

24 Aralık Cuma TV yayın akışı birbirinden farklı ve eğlenceli yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gündüz kuşağında yarışma ve eğlence programlarının yanı sıra akşam kuşağında dizilerin yeni bölümleri seyircilere heyecanlı dakikalar yaşatacağa benziyor. İşte, 24 Aralık Cuma Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT1, Fox TV, TV8 gibi kanalların TV yayın akışı…

24 Aralık 2021, Cuma 09:26 Son Güncelleme:
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Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT1, Fox TV, TV8’in 24 Aralık Cuma TV yayın akışında özellikle akşam saatlerinde pek çok dizinin yeni bölümünün yer aldığı görülüyor. Kanal D’de Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, TV8’de Kırmızı Oda, TRT1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Show TV’de Aziz ve Fox TV’de Aşk Mantık İntikam dizileri yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak. ATV’de ise saat 21.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel programı yer alacak. İşte 24 Aralık Cuma TV yayın akışının detayları…

24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 00:15 Camdaki Kız
  • 03:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 Küçük Ağa

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster- Özel
  • 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel
  • 23:00 Destan
  • 02:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 04:30 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:15 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
  • 00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 02:45 Kıbrıs Zafere Doğru
  • 05:00 Seksenler

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kaderimin Oyunu
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18:30 Star Haber
  • 20:00 Kaderimin Oyunu
  • 22:30 Yukarıdaki Tehlike 3
  • 00:15 Annemizi Saklarken
  • 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Aziz
  • 00:15 Üç Kuruş
  • 02:45 Aziz
  • 05:00 Aşk Laftan Anlamaz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 13:00 Kırmızı Oda
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 Kırmızı Oda
  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
  • 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • 20:00 Aşk Mantık İntikam
  • 23:30 Orta Sayfa
  • 02:00 El Kızı
  • 05:00 Kamera Arkası
  • 05:30 Kefaret
  • 06:30 Kadın

 

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