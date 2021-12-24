Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT1, Fox TV, TV8’in 24 Aralık Cuma TV yayın akışında özellikle akşam saatlerinde pek çok dizinin yeni bölümünün yer aldığı görülüyor. Kanal D’de Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, TV8’de Kırmızı Oda, TRT1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Show TV’de Aziz ve Fox TV’de Aşk Mantık İntikam dizileri yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak. ATV’de ise saat 21.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel programı yer alacak. İşte 24 Aralık Cuma TV yayın akışının detayları…

24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster- Özel

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel

23:00 Destan

02:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

04:30 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:45 Kıbrıs Zafere Doğru

05:00 Seksenler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kaderimin Oyunu

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

22:30 Yukarıdaki Tehlike 3

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Üç Kuruş

02:45 Aziz

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI