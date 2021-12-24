Türkiye 24 Aralık koronavirüs tablosu

24 Aralık koronavirüs tablosu

Türkiye

24 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre son 24 saatte virüs 133 can aldı.

24 Aralık 2021, Cuma 19:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 133 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 910 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

 Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 18 bin 910 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 oldu. Bir günde toplam 356 bin 106 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 351 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,75 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 994 bin 715’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz" dedi.

İHA

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