Ekonomi 24 Aralık Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Şok indirimli ürünler listesinde hangi ürünler var?
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24 Aralık Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Şok indirimli ürünler listesinde hangi ürünler var?

Ekonomi

24 Aralık Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta Şok indirimli ürünler listesinde hangi ürünler var?

24 Aralık Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta merakla beklenen Şok indirimli ürünler listesinde, ev tekstilinde, elektrikli aletlere pek çok ürün indirimli olarak sunuluyor. İşte, 24 Aralık Şok aktüel ürünler kataloğunun ayrıntıları…

24 Aralık 2021, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
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24 Aralık Şok aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, Goldmaster 2 kupalı filtre kahve makinesi 189,00 TL, NPO oyuncu koltuğu 3.499,00 TL ve Bernardo torbasız elektrikli süpürge 499,00 TL’den satışa çıkıyor. İşte, Şok indirimli ürünler listesinde bu hafta yer alan ürünler…

24 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

  • Çekmece içi organizer 4 adet: 29,95
  • Çekmece düzenleyici: 14,95 TL
  • İki gözlü çekmece: 29,95 TL
  • Kapaklı organize kutu: 19,95 TL
  • Çok amaçlı kapaklı kutu: 24,95 TL
  • Çift kişilik nevresim seti: 69,90 TL
  • Tek kişilik lastikli çarşaf seti: 49,95 TL
  • Kadın uyku çorabı: 9,99 TL
  • 4’lü bardak altlığı 5,99 TL
  • Limonluk: 13,95 TL
  • 3^lü kilitli saklama kabı seti: 22,95 TL
  • Çelik cezve çeşitleri: 19,95 TL
  • 4’lü Amerikan servis yeşil/kırmızı 29,95 TL

24 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

  • Pantum wifi lazer yazıcı: 949,00 TL
  • King blender seti: 199,00 TL
  • Kitap çeşitleri: 9,99 TL
  • Goldmaster 2 kupalı filtre kahve makinesi: 189,00 TL
  • NPO oyuncu koltuğu: 3.499,00 TL
  • Tekli portmanto: 89,90 TL
  • Rubenis kadın-erkek şemsiye: 49,95 TL
  • Kivi kahve ve baharat öğütücü: 139,00 TL
  • Bernardo torbasız elektrikli süpürge: 499,00 TL


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