24. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 24. dönem POMEM için binlerce kadın polis memuru adayı Polis Akademisi'nden haber bekliyor. Günler uzadıkça heyecan da had safhaya çıkıyor. Sözlü sınava girenlerin akıllarında tek bir soru ve o da "24. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" şeklinde...