24. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne lisans mezunu (2.500) kadın, önlisans mezunu (500) kadın olmak üzere toplam (3.000) kadın öğrenci alımı yapılacak. Adaylar son olarak mülakat sınavına girdiler. Şimdi on binlerce kadın aday mülakat sonuçlarına ulaşmak istiyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?
24. Dönem POMEM süreci nisan ayında başladı. Adaylar başvurularını yaptı, süreç ilerlerken son olarak mülakat aşamasına gelindi. 28 Temmuz'da mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı. Mülakata girenler şimdi "24. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltmeye başladı.
24. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
24. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan açıklama yok. Daha önceki dönemleri incelediğimizde mülakat sonuçlarının açıklanma süresi 1 ay olarak görülüyor.