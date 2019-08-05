24. Dönem POMEM süreci nisan ayında başladı. Adaylar başvurularını yaptı, süreç ilerlerken son olarak mülakat aşamasına gelindi. 28 Temmuz'da mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı. Mülakata girenler şimdi "24. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltmeye başladı.

24. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

24. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan açıklama yok. Daha önceki dönemleri incelediğimizde mülakat sonuçlarının açıklanma süresi 1 ay olarak görülüyor.