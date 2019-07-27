Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunları arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan 24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların mülakat sınav tarihi belli oldu. Peki, 24. dönem POMEM mülakatı ne zaman? 2019 POMEM sınava giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte POMEM mülakat tarihleri…

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak mülakat tarihleri belli oldu.

24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların mülakat sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Yapılan açıklamada adayların sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacağı ifade edildi.