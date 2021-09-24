24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta oyun tutkunlarını mutlu ediyor! İşte, BİM 24 Eylül indirimli ürünler listesi
BİM 24 Eylül aktüel ürünler listesinde her hafta olduğu gibi yine yüzlerce çeşit ürün bulunuyor. Ancak özellikle bu hafta BİM’de oyun tutkunlarını mutlu edecek ürünler var. Omen 800 oyuncu kulaklık, Omen oyuncu sırt çantası ve oyuncu notebook soğutucu ise 24 Eylül BİM kataloğunda yer alan ürünlerden sadece birkaçı…
24 Eylül 2021, Cuma 13:18 Son Güncelleme:
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Bu hafta BİM’de oyun tutkunlarından başka, hemen herkesi mutlu edecek ürünler de yer alıyor. Beyaz eşya ihtiyacı olanlar için Keysmart 8 Kg çamaşır makinesi ve buzdolabı indirimli olarak satılırken, ev tekstili ve mutfak ürünleri de yine hem çeşit hem de fiyat açısından milyonlarca kişiye hitap ediyor. İşte, BİM 24 Eylül aktüel ürünler listesi…
BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Televizyon 4.999,00 TL
- Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8003 CM 1.999,00 TL
- Keysmart Buzdolabı Key 330 BZST 2.299,00 TL
- Contigo Termos 219,00 TL
- Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269,00 TL
- Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169,00 TL
- Sky Master Drone SD02 229,00 TL
- Zoom Pro Drone CX007-2B 229,00 TL
- Air Master Drone SD01 229,00 TL
- Space Master Drone SD03 229,00 TL
- Voyager Drone CX014 229,00 TL
BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379,00 TL
- Omen Oyuncu Sırt Çantası 279,00 TL
- Omen 100 Mouse Pad 79,90 TL
- Kablosuz RGB Oyuncu Mouse 149,00 TL
- Polosmart RGB Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 79,90 TL
- Oyuncu Notebook Soğutucu 99,90 TL
- Proware Gamer Profesyonel Oyuncu /Çalışma Masası 449,00 TL
- Polosmart Akım Korumalı 3 Usb Uzatma Kablosu 59,90 TL
- Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TL
- Polosmart Oyuncu Kulaklık 149,00 TL
- Polosmart PS4 Joystick 159,00 TL
- Polosmart PS3-Pc Joystick 69,90 TL
- Polosmart Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TL
- Polosmart Mobil Oyun Kolu 24,90 TL
- Fakir Ekran Temizleyici Set 14,90 TL
BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 279,00 TL
- Fakir Şarjlı El Süpürgesi 279,00 TL
- Hareket Sensörlü Led Lamba 29,90 TL
- Soft Kraş Şal 19,90 TL
- İzolasyonlu Termo Çanta 10 Litre 29,90 TL
- Şemsiye 39,90 TL
- El Cüzdanı Kadın 14,90 TL
- Naturalove Bambu Kirli Sepeti 59,90 TL
- Casilda Home Mini Ütü Masası 49,90 TL
- Magic Fix Yapışkanlı Duş Rafı 29,90 TL
- Magic Fix Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 17,90 TL
- Klozet Kapağı Çocuk Oturağı 49,90 TL
- Welsoft Saç Bonesi 4,95 TL
- Mr.Green Esnek Saplı Mop 39,90 TL
- Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TL
- 7 Litre Kapaklı Kutu 14,90 TL
- Uçar Oyuncak Oyuncak Puset 19,90 TL
- Polesie Taşıyıcı Nakil Aracı 49,90 TL
- Lisanslı Kum Boyama Seti 19,90 TL
- Uçar Oyuncak Karma Koli Kamyonlar 14,90 TL
- Martı Çocuk Hikaye Kitapları 2,50 TL
- Beta Kids Mavi Gezegen Serisi Kitaplar 4,95 TL
- Kral Şakir Tuval Saat Boyama 29,90 TL
- Barbie Bebek 29,90 TL
- Kutulu Satranç ve Dama Takımı 14,90 TL
- Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,50 TL
BİM 24 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4. SAYFA
- Çift Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL
- Pijama Takımı Kadın 49,90 TL
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 29,90 TL
- Lüks Masa Örtüsü 29,90 TL
- 2’li Banyo Paspası 29,90 TL
- Nakışlı Yüz Havlusu 17,90 TL
- Nakışlı Mutfak Havlusu 3,95 TL
- Benante Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 75,00 TL
- İki Katlı Kurabiyelik 39,90 TL
- Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TL
- 3‘lü Dik Kenarlı Tabak 24,90 TL
- Dikdörtgen Tabak 9,90 TL
- 6’lı Çay Tabağı 24,90 TL
- Rakle 6 Kişilik Çay Seti 39,90 TL
- Rakle 3'lü Meşrubat Bardağı 19,90 TL
- Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünleri 42,90 TL
- Chef's Telli Kızartma Tenceresi 49,90 TL
- Fakir Sport Blender ve Sürahi 229,00 TL
- Quick Dicer Dilimleyici Set 99,00 TL
- Glass in Love Kapaklı Cam Şık Kupa 29,90 TL
- Benante Porselen Hazneli Mutfak Aletleri 5 Parça 49,90 TL
- Benante Bambu Havan 32,90 TL
- Naturalove Bambu Döner Tabla 59,90 TL
- Kapaklı Mega Kase ~8,5 L 22,90 TL
- Cook with Love Karma Kek Kalıbı Çeşitleri 22,90 TL
- Paşabahçe 3’lü Semaver Çay Bardağı 13,90 TL
- Paşabahçe Kapaklı Sürahi ~1800 cc 14,90 TL
- Paşabahçe 3'lü Meşrubat Bardağı 12,90 TL
- Paşabahçe 3'lü Su Bardağı 12,90 TL
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