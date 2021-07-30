Türkiye 24 ilde çıkan 81 yangınla ilgili son açıklama

24 ilde çıkan 81 yangınla ilgili son açıklama

Türkiye

24 ilde çıkan 81 yangınla ilgili son açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2021, Cuma 19:22 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği yer aldı.

AA

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