Magazin 24 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

24 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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24 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Ezgi Sertel'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 24 Kasım Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Ezgi Sertel bugün kaç puan verdi? 24 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

24 Kasım 2021, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 24 Kasım Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 24 Kasım Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Ezgi Sertel bugün kaç puan verdi? 24 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

24 KASIM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

24 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 15 - 4 (11)

Yeşim: 18

Aslıhan: 13

Miyase: 14

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