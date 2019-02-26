24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti midibüsün sahibi olan tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın 10 yıl hapsine, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan'ın ise beraatlerine karar verdi.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN GÖRÜNTÜLER

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı kazanın, bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşılmıştı.

İŞTE O ANLAR:

Bir yolcu otobüsünün araç kamerası görüntüsünde, midibüsün Sakar Geçidi'nde viraja gelmeden çok hızlı bir şekilde sağ şeritteki aracın yanından geçtiği, viraja yaklaşmasına rağmen fren lambalarının yanmadığı görülüyor. Görüntülerde midibüsün önce sağ, sonra sol şeride geçip bölünmüş yolun orta kısmında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildiği yer alıyor.

İTİRAF ETMİŞTİ

Murat Ceylan, bu tür turlar için gerekli olan turizm belgesinin olmadığını itiraf edip sistem hakkında da şunları söylemişti:

“Benim 30 yolcu kapasiteli bir tane ticari aracım var. Sağda soldan insanlar bu tür geziler için benim aracımı kiralarlar. Bu gezide de öyle oldu. Benim aracımın kapasitesi tamamen doldu. Ancak tura gelmek isteyen kişiler, benden yeni bir araç bulmamı istedi. Ben de bu arkadaşın bulunmasına aracılık ettim. Ancak o şoförü de yıllardır tanırım ve o yola da çok sık gidip gelmiştir. Benim turizm belgem bulunmuyor. Dediğim gibi sadece vatandaşlar toplanıp kiraladıkları zaman giderim. Zaten o gün, o yolda giden benimki gibi 100 aracı durdursan, ancak bir ya da ikisinde turizm belgesi bulunur. Sistem böyle çalışıyor. İnsanlar böyle yapıyor. Ben de 5 yıldır bu şekilde yolcu taşımacılığı yapıyorum.”