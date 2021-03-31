24 lider imzaladı! Hiçbirimiz güvende değiliz…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da aralarında olduğu 24 lider yeni salgınlara karşı hazırlık yapılması çağrısında bulundu. Küresel bir anlaşma imzalanmasını isteyen liderler; önde gelen uluslararası gazetelere gönderdikleri çağrı metninde, COVID-19’un İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yanaki en zorlu kriz olduğunu vurguladılar.

ABD VE ÇİN KATILMADI

İnsanlığın başka bir sağlık kriziyle karşılaşmasının an meselesi olduğuna işaret eden liderler korona salgınıyla birlikte ‘herkes güvende olmadan hiç kimsenin güvende olmadığını’ gördüklerini dile getirdiler. Hiçbir ülkenin bu tür sağlık krizleriyle baş edemeyeceğinin anlaşıldığını belirten liderler küresel işbirliğinin şart olduğunu vurguladılar. ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping çağrıya imza atan liderler arasında değil.