Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 156 bin 827 ve can kaybının 4 bin 340 olduğu açıklandı.