Dünya 2.4 milyonda bir ihtimal! Hayatta kalması bir mucize…

2.4 milyonda bir ihtimal! Hayatta kalması bir mucize…

Dünya

2.4 milyonda bir ihtimal! Hayatta kalması bir mucize…

Dalış sırasında kendini timsahın dişleri arasında bulan spor eğitmeni, köpekbalığı savunması taktiğiyle kurtuldu.

06 Haziran 2021, Pazar 07:39 Son Güncelleme:
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ABD’nin Florida eyaletinde Myakka Nehri’nde dalan spor eğitmeni Jeffrey Heim (25) timsah saldırısına uğradı. Kafasını dişleri arasına alan timsah hareketsiz bekleyen Heim’ın tehlikeli olmadığına ikna olunca onu bıraktı. Daha sonra timsahın yanından yavaşça yüzerek uzaklaşan Heim kıyıya çıktığında başından ve ellerinden yaralandığını anladı. Heim, ‘Sanki bir sürat teknesi çarpmış gibiydi. Ağzının içindeyken durmaktan başka bir şey yapamazdım. Bekledim’ dedi.

Köpekbalıklarıyla karşılaşınca yavaş hareket etmek gerektiği bilgisini timsaha uyguladığını söyledi. Timsahın yaşam alanına girdiği için suçlu olduğunu düşünen Heim’ın başına 34 dikiş atıldı. Heim, nehirde tarih öncesinden köpekbalığı dişleri aradığını söyledi. Yetkililer, Heim’ın 2.4 milyonda bir yaşanabilecek bir saldırıdan sağ kurtulduğunu söyledi. Timsahlar saldırı altında hissetmedikçe yaralayıcı bir hamle yapmıyor.

AYIYA KARŞI ŞANSIMIZ YOK

İnsanın hayvanlarla bilek gücü karşılaştırıldı. Teke tek mücadelede sadece her beş insandan biri bir şempanzeyle başa çıkabilir. İşte insanların hayvanlara karşı mücadeleyi kazanma olasılıkları:

❱❱ AYI: Yüzde 7

❱❱ ASLAN: Yüzde 7

❱❱ FİL: Yüzde 9

❱❱ GORİL: Yüzde 9

❱❱ TİMSAH: Yüzde 10

❱❱ KURT: Yüzde 16

❱❱ KANGURU: Yüzde 17

❱❱ ŞEMPANZE: Yüzde 22

❱❱ KRAL KOBRA: Yüzde 23

❱❱ BÜYÜK KÖPEK: Yüzde 31

❱❱ KARTAL: Yüzde 38

❱❱ ORTA BOY KÖPEK: Yüzde 60

❱❱ KAZ: Yüzde 71

❱❱ KEDİ: Yüzde 74

❱❱ FARE: Yüzde 76

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