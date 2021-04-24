Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerine göre 23 Nisan'da 302 bin 91 testte, 49 bin 438 vaka ile 3 bin 89 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 343 kişi ile toplam can kaybı 37 bin 672’ye yükseldi.

23 Nisan verileriyle toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, toplam vefat sayısı 37 bin 672, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 475, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 970 bin 111 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

24 Nisan koronavirüs tablosu yayınlanın yayınlanmaz haberimizde olacak.