Türkiye 24 Ocak korona tablosu

24 Ocak korona tablosu

Türkiye

24 Ocak korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de corona virüste son durum...

24 Ocak 2021, Pazar 19:25 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 684 olarak açıklandı.

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Son 24 saatte 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

AA

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